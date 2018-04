Nieuws Gezond werken: Bacteriën in ventilatie om kantoorlucht te verbeteren

embed

In het gloednieuwe kantorencomplex van WATT The Firms in Gent krioelt het van de bacteriën. Gezonde bacteriën weliswaar. Ze worden via het ventilatiesysteem de kantoren ingeblazen en zorgen voor gezondere lucht. Dat moet ervoor zorgen dat de bedrijven die er werken binnenkort minder zieke personeelsleden hebben.