Gezin treft pony dood aan in zwembad: "Opzettelijk in het water gejaagd"

En dan een wel erg luguber bericht. Een familie uit Zottegem heeft één van hun pony's dood teruggevonden in hun zwembad in de tuin. De eigenaars vermoeden dat iemand het dier opzettelijk het water heeft ingejaagd. Op het kadaver zijn verwondingen aangetroffen. Ook de omheining was doorgeknipt. De politie onderzoekt de zaak. Gisteren nog zag u hier in het TV Oost Nieuws dat ponyhouders uit het naburige Herzele zich zorgen maken om de veiligheid van hun dieren, nadat er door onbekenden messen waren achtergelaten in hun weides. We onderzoeken voor u wat er aan de hand is in de streek. Wordt dus nog vervolgd.