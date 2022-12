Geen les meer in deze basisschool in Kemzeke omdat er 74 leerlingen en de helft van het lerarenkorps ziek zijn

In Schoonaarde, bij Dendermonde is gisteravond een caravan volledig uitgebrand. De brand gebeurde rond half tien vlakbij de Schoonaardebrug. Het voertuig stond daar illegaal geparkeerd. De caravan werd bewoond door een zwerver die volgende week een vaste verblijfplaats zou krijgen. De man probeerde zich te verwarmen in de kampeerwagen, maar toen liep het fout en brak er brand uit. Alles is in vlammen opgegaan. Op het moment van de brand, was de persoon zelf niet meer aanwezig, maar hij kon later in de buurt aangetroffen worden door de politie. Er loopt een onderzoek naar de herkomst van de caravan.