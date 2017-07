Geen alcoholische cocktails op Dance D-Vision festival in Zottegem

In Gent is de binnenstad momenteel één grote bouwwerf, en dat betekent maar één ding, de Gentse Feesten zijn in aantocht. Komende vrijdag gaan ze van start en dat tot en met zondag 23 juli. Maar vooraleer het zover is, moet er nog heel wat timmer– en monteerwerk gebeuren, want op zo goed als elk Gents plein wordt er tien dagen lang feest gevierd. En daar heb je dan ook de nodige accommodatie voor nodig. Bij Sint –Jacobs en op de Vlasmarkt is er al grote bedrijvigheid. Op de Gras – en Korenlei hangt het bekende podium al over het water. Het podium aan de Korenmarkt staat er nog niet, maar de nieuwe videoschermen zijn wel al gearriveerd.