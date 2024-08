Flore De Winne behaalt knappe 5de plaats in teamfinale dressuur

Flore De Winne heeft samen met de Belgische ruiters een prachtige prestatie geleverd op de Olympische Spelen. In de teamfinale van het dressuur behaalde het Belgische trio een knappe vijfde plaats, goed voor een Olympisch diploma. In die finale kwam de Zottegemse amazone als derde Belgische in actie en ze verbeterde haar persoonlijk record met een score van 74.149%. Een absolute topprestatie.