FAVV: "Geen indicaties dat producten bij consument terecht zijn gekomen"

Chocoladeproducent Barry Callebaut heeft haar productie in de fabriek in Wieze stilgelegd nadat er salmonella is ontdekt in een productielot. Alle chocolade die na 25 juni is geproduceerd in Wieze is geblokkeerd. Gelukkig zijn er geen producten tot in de winkelrekken terechtgekomen, omdat Barry Callebaut enkel exporteert aan bedrijven die de chocolade nog verder verwerken. Het voorval doet denken aan de salmonella-uitbraak bij Ferrero in Aarlen. Dat bedrijf moest drie maanden de productie stilleggen.