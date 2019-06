In de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour is het peloton vandaag de Vlaamse Ardennen ingetrokken, met aankomst in hartje Zottegem. Na een rit van goed 180km was Remco Evenepoel de beste. Het 19-jarige supertalent van Deceuninck Quick-Step ging op goed 15 kilometer van de aankomst in de aanval samen met Victor Campenaerts. Maar Campenaerts viel vooraan letterlijk weg na een valpartij. Evenepoel hield uiteindelijk alleen stand tegen een jagend peloton en behaalt zo zijn eerste profzege in Zottegem. Hij is meteen ook de nieuwe leider in de Baloise Belgium Tour. Morgen staat er een tijdrit op het programma.