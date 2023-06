De provincie Oost-Vlaanderen wil de strijd aangaan tegen de Aziatische hoornaar en verhoogt haar budget daarvoor van 15.000 euro naar 100.000 euro. De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort en vormt een bedreiging, omdat ze in groep op honingbijen jagen. En als die er niet voldoende zijn, ook op andere inheemse bestuivers. En dat is nefast voor de biodiversiteit. De Europese hoornaar, daarentegen, is een inheemse soort en vormt geen bedreiging. De Aziatische hoornaar volledig uitroeien in onze provincie, zal niet meer lukken. Maar het blijft belangrijk om ze zo veel mogelijk te bestrijden. De nesten hangen hoog in de bomen en daarom is er een gespecialiseerde firma nodig om de nesten te verwijderen. Dat zal gebeuren vanaf de late zomer tot half november. Met het verhoogde budget van de provincie kan de firma meer personeel aanwerven.