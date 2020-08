Justitie Eén jaar na dood van Kayleigh (14): wie zat achter het stuur?

Vandaag het is dag op dag één jaar geleden dat Kayleigh Leemans, een meisje van 14, om het leven kwam bij een verkeersongeval in Nieuwerkerken bij Aalst. En nog altijd weet de familie van het meisje niet wie aan het stuur zat van de auto. Eerst ging het parket ervan uit dat een jongen van 18 de bestuurder was. De jongen had gedronken. Maar of hij wel degelijk achter het stuur zat, daar is nu twijfel over. En door die twijfel komt er maar geen schot in de zaak, en kan de familie nog altijd niet beginnen aan haar verwerkingsproces. De advocaat van de familie wil dat het parket voortmaakt.