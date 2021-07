Domein Putbos in Oordegem open voor jeugdbewegingen

En minister Weyts heeft vandaag nog goed nieuws, meer bepaald voor de jeugdbewegingen. Want door het noodweer van de voorbije dagen moeten heel wat jeugdverenigingen op zoek naar een nieuwe kampplaats. Daarom heeft Weyts beslist dat ze nu ook terecht kunnen in de acht centra van Sport Vlaanderen. Eentje daarvan is het gesloten domein Putbos in Oordegem. Dat betekent dus dat het hek van het domein langs de Grote Steenweg in Oordegem de komende dagen opnieuw zal openzwaaien voor andere gebruikers dan de atletiekclub. Het domein beschikt namelijk over verschillende slaapgebouwen voor in totaal zestig bedden. Ook kamperen zou er dankzij een sanitair blok en nutsvoorzieningen toegelaten zijn. Normaal zijn de centra van Sport Vlaanderen enkel beschikbaar voor verenigingen die sportactiviteiten organiseren, maar de minister laat die verplichting door het noodweer dus vallen.