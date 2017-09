Nieuws Dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf in Wieze, parket opent onderzoek

Aan het Kruisabeel in Wieze, deelgemeente van Lebbeke, is gisteravond rond 22.00 uur een jongeman om het leven gekomen bij een ongeval met vluchtmisdrijf. De omstandigheden van het ongeval zijn nog vrij onduidelijk. In elk geval was het slachtoffer een voetganger die volgens getuigen is aangereden door een auto, maar het voertuig heeft na de aanrijding zijn weg verder gezet zonder te stoppen. Gezien het om een donkere straat gaat, zijn er geen gegevens van de aanrijdende auto. De getuigen verwittigden dan ook de hulpdiensten, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Het parket van Oost-Vlaanderen voerde gisteravond ter plaatse nog een sporenonderzoek. Het is niet duidelijk of dat wat heeft opgeleverd. Intussen heeft een getuige wel verklaard dat er vermoedelijk naar een blauwe Renault Scénic moet worden gezocht.