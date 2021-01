Nieuws Dode op nieuwjaarsfeestje in Oordegem: géén kwaad opzet in het spel

Het is nog altijd niet duidelijk hoe de vrouw van 59, die op nieuwjaarsdag dood werd aangetroffen in haar appartement in Oordegem, om het leven is gekomen. In de zaak is nog altijd niemand aangehouden. En dus lijkt het erop dat er géén kwaad opzet in het spel is. Een wetsdokter van het parket voert wel nog een toxicologisch onderzoek uit op het lichaam van de vrouw.