Over iets meer dan een maand is het zover: dan gaan in Wieze de Oktoberfeesten opnieuw van start. U kent het intussen al legendarische concept: al dan niet gekleed in 'dirndl' of 'lederhosen' uit de bol gaan op schlagermuziek. Het is twee jaar geleden, maar nu kan het opnieuw, zonder beperkingen, met een Covid Safe Ticket. En de organisatie heeft dit jaar ook nog wat extra in petto.