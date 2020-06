Coronavirus - Toeristisch seizoen hervat: Reisbureau uit Wieze voorziet verrassingsreizen in België

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir heeft vanmiddag het toeristisch seizoen opnieuw gelanceerd. Want na weken ‘blijf in uw kot’ is het nu eindelijk tijd voor ‘kom uit uw kot’. Vlaanderen gaat samen met de provincies een hele zomer lang de toeristische trekpleisters in eigen land promoten. Een reisbureau uit Wieze toont dat vakanties dichtbij huis ook spannend kunnen zijn. Het pakt uit met verrassingsreizen in België om op die manier het lokaal toerisme te steunen.