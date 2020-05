't Is Moederdag vandaag. En meteen ook dag één van de versoepeling van de coronamaatregelen. Want Moederdag mogen we vieren in het bijzijn van vier vrienden of familieleden. We zijn het niet meer gewoon. Hét cadeau bij uitstek is traditiegetrouw een stevige ruiker bloemen. Bijna alle boeketten werden dit jaar aan huis geleverd door de bloemisten. Want afhalen in de winkel is vandaag nog altijd verboden.