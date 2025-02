40-jarige Nederlander die een week vermist was, is terecht in goede gezondheid

Bijna de helft van alle vrachtwagenbestuurders die gisteren gecontroleerd werden op de autosnelweg in Wetteren, bleken niet in orde.

Zo zijn er op de snelwegparking langs de E40 in Wetteren gisteren 157 vrachtwagens gecontroleerd, 77 daarvan waren niet in orde, en samen goed voor meer dan 100 inbreuken op de wet. De grootschalige Albatross-controle, waar zo'n 200 controleurs aanwezig waren gaande van politie en douane tot parket en inspectiediensten, heeft zijn vruchten dus afgeworpen. Er zijn 26 inbreuken vastgesteld op de rij- en rusttijden of het gebruik van de tachograaf. Dankzij de nieuwe drugsswipe zijn er ook snel en efficiënt vijf positieve drugtesten afgenomen. 4 bestuurders bliezen positief op alcohol. Een dertigtal wagens waren niet in orde met hun ladingverzekering en technische eisen. Maar ook witwas en zwartwerkpraktijken zijn vastgesteld tijdens de actie. En één onmiddellijke minnelijke schikking voor verboden wapendracht. Met als resultaat, 150.535 euro aan boetes die geïnd worden. Frappante cijfers dus die het nut van de Albatross-actie benadrukken.