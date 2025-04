Antwerpse Pegasus van 750 kg is van de hand van kunstenaar Guido Van Damme uit Wetteren

Een prachtig kunstwerk van Guido Van Damme. Een levenswerk zeg maar, want de Van Damme heeft er 10 jaar lang aan gewerkt. Pegasus heet het, en het is een bewegend gevleugeld paard. Het is het pronkstuk van het atelier van Van Damme in Antwerpen. De kunstenaar, die afkomstig is uit Wetteren, heeft net enkele opendeurdagen achter de rug. Die waren zo'n succes, dat hij zijn kunst binnenkort nog eens wil tonen aan het publiek.