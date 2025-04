Elisabeth werkt als jobstudente in woonzorgcentrum Wetteren, recordaantal studenten wordt ingezet in ouderenzorg

Morgenavond loopt de paasvakantie alweer op haar einde. De studenten die een vakantiejob hadden de afgelopen twee weken, keren dan weer terug naar de schoolbanken. En gaan werken tijdens de vakantie, dat doen studenten massaal. En opvallend: een recordaantal van bijna 100.000 studenten was vorig jaar aan de slag in een woonzorgcentrum. Dat blijkt uit cijfers van Vlozo. Wij volgden Elisabeth die aan de slag is in Wetteren.