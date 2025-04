Ambulances weer 24/7 paraat in Wetteren vanaf zondag: "Aanrijtijden 's nachts opnieuw normaal"

Wie in de buurt van Wetteren 's nachts dringende medische hulp nodig heeft, zal vanaf zondag weer sneller geholpen kunnen worden. Omdat Wetteren veranderde van brandweerzone Zuid-Oost naar zone Centrum, moest ook de ambulancedienst opnieuw bekeken en erkend worden. De voorbije weken was er overdag wel permanentie, maar 's nachts was het langer wachten dan de normale 2 à 3 minuten. Die kon oplopen tot 10 minuten. Dat is nog altijd binnen de richtlijn van Volksgezondheid. Die zegt dat iedereen binnen het kwartier een ziekenwagen moet krijgen. Nu is de dienst 112 Lochristi vzw aangewezen en erkend als ambulancedienst voor Wetteren, met de Wetterse brandweerkazerne als uitvalsbasis.