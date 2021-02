Coach Jasper Stuyven: "Ook zonder koerskilometers in de benen komt Jasper in topvorm aan de start"

Op het EK indoor atletiek in Polen zullen er 32 Belgen in actie komen. Dat is de grootste Belgische selectie ooit. Verschillende atleten haalden eerder al de EK-limiet, maar de bond heeft ook nog 14 andere atleten gedelibereerd. Uit onze streek zitten de atleten Hanne Maudens en Merel Maes in de selectie. De uit Wetteren afkomstige Hanne Maudens loopt de 400 meter en Merel Maes neemt deel aan het hoogspringen. De 16-jarige atlete uit Haasdonk kroonde zich het voorbije weekend tot Belgisch kampioene hoogspringen indoor, met een sprong over maar liefst 1 meter 91.