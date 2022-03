Maaltijdbezorger Deliveroo komt naar Dendermonde. Later wijkt het bedrijf ook uit naar Lokeren. Via de app van Deliveroo kan u eten bestellen bij verschillende restaurants. De appelblauwzeegroene fietskoeriers brengen de gerechten tot bij u aan de deur. In onze regio is de dienst momenteel enkel te gebruiken in Sint-Niklaas en in Aalst. Maar Deliveroo wil uitbreiden en dus ook zijn stempel drukken op de steden en gemeenten tussen het Waasland en de Denderstreek. Deliveroo doet nu een oproep aan Dendermondse horecazaken om zich te registreren op het platform. Tegen Pasen wil de dienst opstarten. Ze zijn ook op zoek naar 25 koeriers om het eten rond te brengen.