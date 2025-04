Lastige ochtendspits door ongevallen op E17 in Lokeren en Waasmunster

De ochtendspits op de E17 is erg moeizaam verlopen door enkele ongevallen. Rond half acht botsten 2 wagens op de linkse rijstrook richting Gent, ter hoogte van de afrit Lokeren. De bestuurster van de aangereden wagen raakte daarbij zwaargewond. Ze moest door de hulpdiensten uit haar wagen gehaald worden en werd door een ziekenwagen en MUG-team naar het ziekenhuis overgebracht. Niet veel later gebeurde er in de andere rijrichting ter hoogte van Waasmunster ook een ongeval, eveneens op de linkse rijstrook. Hier raakten 5 wagens bij betrokken. Gewonden vielen er bij dit ongeval niet, maar ook hier was er veel verkeershinder. Pas tegen 10 uur waren de files opgelost.