Noorse superstar-dj en producer Kygo en Amber Broos dansen Lokerse Feesten

Nog 97 dagen en het is zover... Dan barst de knotsgekke feesttiendaagse in Lokeren los. En die feestavond zal afgetrapt worden door niemand minder dan Kygo. Met onder meer dit nummer 'Born to be Yours' komt deze wereldtopper van formaat, Kygo, op één augustus naar de Lokerse Feesten. En hij zal niet alleen de Grote Kaai doen daveren tijdens de vijftigste editie van de Lokerse Feesten. Ook Clean Bandit en Amber Broos zijn van de partij. Vanaf morgen zijn de tickets voor de openingsavond te koop.