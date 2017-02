Madalena Gutierrez Jove, de vrouw uit Geraadsbergen die sinds woensdag vermist is, is weer terecht. Gisterenmorgen is ze volledig uitgedroogd teruggevonden in haar auto in Doornik, op 50 km van waar ze woont. Hoogstwaarschijnlijk heeft ze even rust genomen voor zichzelf. Acht jaar geleden rond deze tijd verloor ze haar drie maanden oude zoontje. En elk jaar opnieuw is dat emotioneel een moeilijk periode voor haar, schrijft de krant Het Nieuwsblad. Daarenboven verloor ze onlangs ook nog haar werk. Wat de vrouw de voorbije drie dagen heeft gedaan is niet duidelijk, maar ze is gelukkig dus weer terecht.