Bosbaden kan nu ook in Oost-Vlaamse natuuroases

We gaan met Liesbet van Natuur en Bos bosbaden. Zeker niet te verwarren met zonnebaden, want het is iets compleet iets anders. Bij bosbaden word je één met de natuur. Je schakelt je gedachten volledig uit, en komt tot een heel diepe toestand van rust.Q met AMBIOm de therapievorm te promoten, opent Natuur en Bos zes natuuroases in Vlaanderen. Plaatsen waar je ideaal kan bosbaden. Dat kan in onze streek in het Stropersbos in Stekene en de Lisdodde in Kallo, vlakbij de Waaslandhaven.QEen bosbad begint al vanaf een halfuur maar kan tot twee uur duren. Volgens onderzoek vermindert het stress en verhoogt het je mentale weerbaardheid.