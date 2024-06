Overmorgen vindt in Zottegem het Belgisch Kampioenschap Wielrennen plaats. De laatste voorbereidingen zijn volop aan de gang en die verlopen niet helemaal vlekkeloos. Want de hevige regen heeft de parkeerweides voor de vips volledig onder water gezet. De 3.300 vips moeten uitwijken naar het industriepark om te parkeren. Via shuttlebussen geraken ze dan aan de aankomstzone.