Bestelwagen en auto botsen frontaal op elkaar in Oordegem

De bestuurder van een BMW, die in de nacht van vrijdag op zaterdag een zwaar ongeval heeft veroorzaakt op de E17 ter hoogte van Beveren, heeft positief geblazen. De 24-jarige man was ook onder de invloed van drugs. Op de rijbaan richting Gent reed de man de snelweg op in de verkeerde rijrichting. Iets verder is de auto frontaal op een taxi ingereden, met in totaal vijf mensen aan boord. De klap was enorm. In de taxi is de passagier rechts vooraan zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. De anderen waren lichtgewond. Ook de spookrijdende autobestuurder is lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. Na controle bleek de man ook niet te beschikken over een geldig rijbewijs. Hij riskeert zware straffen voor de politierechtbank.