Belgian Bullets zoeken naar opvolging in Oordegem: "Olympische Winterspelen is de droom"

Zal er in 2026 opnieuw een Belgische bobslee aan de start staan van de Olympische Winterspelen? Het is in ieder geval het doel. An Vannieuwenhuyse uit Lede stopte vorig jaar met de sport, maar zet zich nu volop in om de opvolging te verzekeren. Zaterdag was er in Oordegem een 'recruitement day' om op zoek te gaan naar talent. En daar werd het één en ander duidelijk: dat er genoeg potentieel en motivatie is om er vol voor te gaan.