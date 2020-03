Barry Callebaut neemt maatregelen voor coronavirus en laat werknemers van thuis werken

Intussen krijgen ook almaar meer bedrijven en organisaties te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Zo is bijvoorbeeld de wintereditie van Tomorrowland in Frankrijk geannuleerd, en schrapt Brussels Airlines een kwart van haar vluchten. In Wieze worden bij chocoladefabrikant Barry Callebaut de productiemedewerkers gescheiden van de anderen, en wordt het personeel dat niet echt nodig is op de fabrieksvloer gevraagd om van thuis uit te werken. De fabrikant wil zo vermijden dat de productie van de chocolade in gevaar zou komen.