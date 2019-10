Ballonplooier Max verbreekt wereldrecord: hondje gemaakt op 6,27 seconden

Zes december is nog een eindje weg, maar toch wordt er in Sint-Niklaas alweer reikhalzend uitgekeken naar de komst van de Sint en z'n pieten. Voor de 25ste keer al intussen zal in de stad van de Sint ook het spektakel van 'Sint in de Piste' te bewonderen zijn. En omdat het deze keer dus een feesteditie is, belooft de mix van circus en het Sinterklaasverhaal nog mooier te worden dan anders.