Human Interest Bakkers uit Zottegem gaan voor titel ''Beste bakker ter wereld''

Twee bakkers uit Zottegem mogen ons land vertegenwoordigen op de 'Mondial Du Pain'. Dat is een internationale wedstrijd waarin de beste bakker ter wereld wordt verkozen. Bart en Joran van Bakkerij Sint-Anna in Zottegem trekken eind oktober naar het Franse Nantes waar de wedstrijd plaatsvindt. Er doen in totaal 18 landen mee. Bart en Joran hebben samen met een heel team bakkers onder andere een bierbrood gemaakt. Het is een brood geworden op basis van een lokaal bier van brouwerij Pater Lieven uit Sint-Lievens-Esse. De bakkers zullen in Frankrijk ook een belegde bagel presenteren.