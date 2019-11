Auto over de kop in Hamme, bestuurster zwaargewond

Het verkeer op de N16 en in het centrum van Temse is deze ochtend nog maar eens compleet in het honderd gelopen. Opnieuw was een vrachtwagen die één van de portieken voor de Scheldebrug kapot reed de oorzaak. Dat is ondertussen al de zesde keer sinds de hoogtebegrenzers er staan. Het incident gebeurde rond half zeven. De politie was er net als de aannemer snel bij, maar er zat niks anders op dan alle vrachtwagens rechtsomkeer te laten maken. Omdat de takelwerkzaamheden veel tijd in beslag namen werd beslist het verkeer in beide richtingen over de nieuwe Scheldebrug te laten rijden. Het verkeer op en rond de Scheldebrug zat een tijdlang muurvast.