Assisenzaak gestart tegen Stijn M., die liefdesrivaal doodschoot in Eksaarde

Vandaag is in Gent het assisenproces tegen de 41-jarige Stijn M. van start gegaan. In de zomer van 2022 schoot hij in Eksaarde zijn liefdesrivaal Frank D. dood. Daarna verschanste hij zich in het huis van het slachtoffer. Op dat moment waren ook de vrouw en kinderen van het slachtoffer aanwezig. Zij slaagden erin tijdig de woning te ontvluchten. Stijn M. verklaarde nadien dat het om een ongeluk ging en dat het geweer accidenteel afging. In het hof van assisen wordt beschuldigde Stijn M. vandaag al ondervraagd. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws.