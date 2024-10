Vrijdag start in Gent het assisenproces tegen een man van 40 die in de zomer van 2022 in Eksaarde zijn liefdesrivaal doodschoot. Daarna verschanste hij zich in het huis van zijn slachtoffer. Hij blijft erbij dat de schoten per ongeluk vielen. Maar daar geloven de advocaten van de burgerlijke partijen niets van. Deze namiddag is de jury samengesteld.