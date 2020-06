ARB Hamme woedend op BAS: "We zijn de enige kampioen die niet promoveert"

Futsalclub ARB Hamme is woedend op het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, het BAS. De club, die riant aan de leiding stond in tweede nationale, kreeg er ongelijk en promoveert niet naar eerste nationale. Overal, ook in het gewone voetbal is het zo dat de huidige stand de eindstand is. Wie bovenaan stond promoveert, wie onderaan stond degradeert. Behalve in de tweede nationale van het futsal. Daar werd dit seizoen door de bond eenzijdig beslist drie reeksen te maken, met de bedoeling dat play-offs zouden uitmaken wie promoveert. ARB Hamme stond in de A-reeks van tweede nationale aan de leiding met een straat voorsprong. Het won al haar 19 wedstrijden. Maar toch mag het niet promoveren. De bond oordeelde dat de competitie niet volledig is afgewerkt kunnen worden, en het BAS volgt hen daar nu in. ARB Hamme bekijkt nog of het naar de burgerlijke rechtbank trekt.