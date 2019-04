Kanker is een vreselijke ziekte, met ingrijpende gevolgen voor de patiënt zelf maar ook voor gezinsleden. In Aalst is een veertigtal kinderen samengekomen op de zogeheten Brussendag van Kom op Tegen Kanker. Brussen, dat zijn broers en zussen van jonge kankerpatiënten. Zij staan binnen het gezin vaak in de schaduw van hun zieke broer of zus.