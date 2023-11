De persoon die ervan verdacht werd achter het stuur te hebben gezeten bij het verkeersongeval waarbij de 14-jarige Kayleigh Leemans het leven liet, is vrijgesproken. Dat heeft de politierechtbank in Aalst vanmorgen beslist. In augustus 2019 crasht een auto met daarin vier tieners tegen een geparkeerde oplegger in Nieuwerkerken. Passagier Kayleigh Leemans overleeft de klap niet. Volgens het parket en de burgerlijke partijen zat Xander M. achter het stuur. Maar omdat er te veel twijfel bestaat, is de beklaagde nu vrijgesproken. De familie van het slachtoffer zal waarschijnlijk beroep aantekenen tegen de uitspraak. Vanavond meer in het TV Oost Nieuws.