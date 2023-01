34-jarige vrouw uit Haaltert al sinds 1 januari vermist

In Kerksken, bij Haaltert, heeft de voorbije nacht een zware brand gewoed in de woning van Lisette De Ryck, de weduwe van ondernemer en oud-burgemeester Willy Michiels. De vrouw en haar mantelzorger waren nog in de villa toen de hulpdiensten arriveerden en moesten worden geëvacueerd. De mantelzorger bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De weduwe is in kritieke toestand. Van de hele woning in de Wijngaardstraat blijft niets meer over. De brand ontstond iets voor elf uur gisteravond. Bij aankomst van de brandweer stond de villa al in lichterlaaie. Vanwege de omvang van de brand kwamen in totaal ongeveer zestig brandweermannen ter plaatse vanuit Aalst, Lede, Denderleeuw en Erembodegem. Rond middernacht sloegen de vlammen in een mum van tijd door het dak. De bewoners waren toen al gevonden en naar buiten gebracht. Ze werden ter plaatse gereanimeerd en nadien naar het ziekenhuis overgebracht. Maar de mantelzorger bezweek daar aan de verwondingen. De weduwe van Willy Michiels vecht nog voor haar leven. Haar man overleed in 2020 op 82-jarige leeftijd. Als de zogenaamde ‘bingokoning’ bouwde hij met Napoleon Games een van de grootste gokbedrijven van het land uit. In 1976 werd Michiels burgemeester van Kerksken, nu een deelgemeente van Haaltert. Nadien werd hij ook in Haaltert burgemeester en schepen voor Open Vld. Het is nog onduidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan.