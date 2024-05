In het hof van assisen in Gent zijn de pleidooien bezig in de zaak van Stefaan D.S., de dertiger die in 2022 in Overmere zijn minnares Sandra Bellaccomo heeft gedood. Volgens hem in een opwelling, volgens de openbare aanklager en de advocaten van de burgerlijke partijen met voorbedachte rade. Stefaan D.S. kon niet verkroppen dat de vrouw de relatie wou verbreken en dus moest ze dood.