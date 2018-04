In Dendermonde kon je op deze Paasmaandag naar de allereerste Paasmarkt op het vernieuwd Heldenplein. Het pleintje midden in het kernwinkelgebied werd omgetoverd tot een lokaal marktje in het teken van Pasen. Lokale handelaars met ambachtelijke producten kregen er een plaats. De kinderen, die konden eendjes vissen, en daarmee ook een prijs winnen. De kinderen konden ook geschminkt worden. De fonteinen op het plein werden vorige week terug in werking gesteld. Ze waren al enkele jaren buiten dienst. Er is ook sfeerverlichting aangebracht. Allemaal om het kernwinkelgebied op te waarderen. Ook de wekelijkse markt in Dendermonde vond gewoon plaats vandaag.