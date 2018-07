Goed nieuws voor wie wel eens het Buggenhoutbos bezoekt, want het Agentschap Natuur en Bos heeft er een gloednieuwe schuilhut geopend. Het vorige gebouw was veertig jaar oud en niet meer veilig. Daarom besliste het Vlaams gewest om de oude hut te slopen en er een nieuwe te bouwen. Wandelaars kunnen er in de eerste plaats schuilen als het regent, maar scholen kunnen er ook les in geven. De hut staat op dezelfde plaats, in het bos, aan de Konijnenberg. Maar ze is wel een pak groter dan het vorige exemplaar. Want ook het bos zelf breidt binnenkort nog uit.