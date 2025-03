23-jarige vrouw vrijgesproken na ongeval waarbij 84-jarige fietser omkwam in Outer

Een 23-jarige vrouw is in de politierechtbank van Aalst vrijgesproken voor het dodelijke ongeval in Ninove uit 2023. Een 84-jarige fietser liet er toen het leven nadat hij werd gegrepen door de automobiliste. Het ongeval gebeurde op 13 juni 2023 in de Groenstraat in deelgemeente Outer. Daar kwam een 84-jarige fietser uit een zijstraat, waarop hij aangereden werd door de vrouwelijke chauffeur. Het slachtoffer werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, maar bezweek daar later aan zijn verwondingen. Uit een reconstructie bleek dat de fietser plots uit een aardeweg voor de wagen opdook en dat de vrouw nog geprobeerd had om te remmen. Al vonden de nabestaanden dat de bestuurster altijd voorrang had moeten verlenen aan de fietser. De politierechter vond dat er niet kon bewezen worden dat de fietser tijdig kon opgemerkt worden en sprak de beklaagde dus vrij.