Sport Motorcrossevenement in Outer gaat dan toch niet door

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De organisatoren van de motorcross in Outer, bij Ninove, hebben beslist om hun evenement van komend weekend aan de Bergstraat niet te laten doorgaan omwille van de slechte weersvooruitzichten. Er was de voorbije week veel kritiek vanuit de oppositie en Natuurpunt op het evenement. Burgemeester Tania De Jonge vindt de afgelasting jammer voor de motorcrossers uit de regio, maar het is een geval van overmacht.