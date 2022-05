Bliksem slaat in in woning in Ninove: hele straat zonder elektriciteit

In Outer bij Ninove is de bliksem ingeslagen op een woning. Dat gebeurde rond één uur, toen het onweer het felst was, in de Kerkstraat. Door de blikseminslag viel de elektriciteit uit in de hele straat, maar brak er ook brand uit in het dak van het huis. Het vuur was snel onder controle, maar de schade aan de woning is wel groot. Bij de bluswerken raakte ook een brandweerman lichtgewond. En ook in Erembodegem brak er brand uit, in een woning in de Hogeweg waar een Indisch takeawayrestaurant gevestigd is. Omwonenden moesten door de hevige rookontwikkeling ramen en deuren gesloten houden. Op het moment van de brand was niemand aanwezig in het pand.