Nieuws 12.000 herbruikbare tassen moeten afvalberg kleiner maken

embed

In Lokeren hebben 12 apothekers beslist om eigenhandig de strijd aan te gaan met plastic in de oceanen. Ze delen deze maand twaalfduizend herbruikbare draagtassen uit aan hun klanten. In Wallonië en Brussel is er vorig jaar al een verbod opgelegd op de plastic wegwerptasjes, in Vlaanderen wordt nog getwijfeld. Maar de producten die apothekers verkopen kunnen perfect in een papieren zak of een tasje van ander recycleerbaar materiaal.