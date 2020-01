Zware brand legt kasteel van Viane in de as

In Viane bij Geraardsbergen is vrijdagmiddag een zware uitslaande brand uitgebroken. Dat gebeurde in het bekende kasteel van Viane. De brand is waarschijnlijk aangestoken. Het kasteel van Viane werd tien jaar geleden erkend als bouwkundig erfgoed, maar staat al jaren leeg. Tot spijt van het stadsbestuur van Geraardsbergen, die het kasteel eigenlijk weer wilde opwaarderen. Het sleepte de Nederlandse eigenaar zelfs voor de rechter en kreeg ook gelijk. De eigenaar werd verplicht om het gebouw te renoveren, maar er was nog altijd niets gebeurd. Nu is het grotendeels verwoest door de brand. De stad bekijkt wat het met de resten van het kasteel zal doen. Er vielen gelukkig geen slachtoffers.