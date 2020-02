Luchtbeelden tonen enorme ravage aan kasteel van Viane

De ravage aan het kasteel van Viane is enorm. Dat is te zien op luchtbeelden die onze redactie vanochtend kon maken. Gisteren brak er brand uit in het kasteel. Verschillende brandweerkorpsen kwamen ter plaatse, maar konden niet verhinderen dat de linkervleugel van het kasteel volledig in de vlammen opging. De brand is zo goed als zeker aangestoken. De brandweer trof in het kasteel verschillende brandhaarden aan, en vlakbij werd ook een jerrycan aangetroffen. Wat er nu met het kasteel zal gebeuren is onduidelijk.