In de Hillarestraat in Heiende, een gehucht van Lokeren, is gisterenmiddag een auto volledig uitgebrand. De bestuurder reed in de richting van Lokeren toen de wagen plots vuur vatte. De chauffeur kon nog nipt uitstappen en bleef ongedeerd. De brandweer was snel ter plaatse, maar de wagen stond bij hun aankomst al in lichterlaaie. De vlammen laaiden hoog op en bedreigden ook enkele huizen. Eén woning liep schade op aan onder meer de ramen, de dakgoot en de garagepoort. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een accidentele brand door een technisch defect.