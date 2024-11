Zware aanrijding tussen auto en tractor in Tielrode

In Tielrode, bij Temse, kwam het tot een botsing. Op een kruispunt zijn een auto en een tractor met aanhangwagen op elkaar gereden. De chauffeur van de auto had geen voorrang van rechts verleend, waardoor het tot een aanrijding kwam met de tractor. De schade aan de wagen was groot. De autobestuurder werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De chauffeur van de tractor bleef ongedeerd en de materiële schade viel daar al bij al nog mee.