Jan Vertonghen stopt na dit seizoen met voetballen: "Dit is het goeie moment"

Voetballer Jan Vertonghen stopt op het einde van dit seizoen met voetballen. Dat heeft de Tielrodenaar vandaag aangekondigd op sociale media. De wedstrijd tegen Genk op 25 mei zal normaal gezien de laatste wedstrijd worden voor de ex-Rode Duivel. Dat wil zeggen dat er nog 10 play-offwedstrijden en één bekerfinale zijn, maar het is niet zeker of hij alles zal spelen. Vertonghen is 37 en kampt de laatste tijd met blessures. Nog een jaar langer spelen vindt hij niet verantwoord. En het wordt ook moeilijker om hetzelfde niveau te halen als vroeger. Vertonghen speelde 20 jaar topvoetbal onder andere bij Anderlecht, Ajax, en Tottenham. Als Rode Duivel verzamelde hij 157 caps. Een absoluut record.